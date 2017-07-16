Бакайоко: "Я вырос, наблюдая за матчами "Челси"

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Бакайоко: "Я вырос, наблюдая за матчами "Челси"

Хавбек Тьемуэ Бакайоко поделился мнением о своем трансфере в "Челси".

"Очень рад быть здесь. Мне приятно перейти в такой большой клуб. Я вырос, наблюдая за матчами "Челси". Этот трансфер был совершенно естественной вещью, потому что именно этот клуб я любил в детстве.

С нетерпением жду, когда буду работать под руководством замечательного тренера и с новыми потрясающими товарищами по команде" - приводит слова Бакайоко официальный сайт клуба.

Напомним, что Бакайоко перешел из "Монако" в "Челси" за 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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