Бакайоко: "Я вырос, наблюдая за матчами "Челси"

Хавбек Тьемуэ Бакайоко поделился мнением о своем трансфере в "Челси".

"Очень рад быть здесь. Мне приятно перейти в такой большой клуб. Я вырос, наблюдая за матчами "Челси". Этот трансфер был совершенно естественной вещью, потому что именно этот клуб я любил в детстве.

С нетерпением жду, когда буду работать под руководством замечательного тренера и с новыми потрясающими товарищами по команде" - приводит слова Бакайоко официальный сайт клуба.

Напомним, что Бакайоко перешел из "Монако" в "Челси" за 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru