Бакка договорился о переходе в "Марсель"

Теги миланолимпик марселькарлос бакка

Бакка договорился о переходе в "Марсель"Нападающий "Милана" Карлос Бакка договорился о переходе в "Марсель".

Зарплата колумбийца во французском клубе может составить 4 миллиона евро за сезон.

Отметим, что пока стороны не договорились о трансфере 30-летнего колумбийца. "Милан" отпустит игрока за 30 миллионов евро, но в "Марселе" не готовы платить такую сумму. 

Читайте: "Милан" отказался продавать Бакку в "Марсель" за 20 миллионов евро | http://soccernews.ru

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