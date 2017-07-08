Нападающий "Милана" Карлос Бакка договорился о переходе в "Марсель".

Зарплата колумбийца во французском клубе может составить 4 миллиона евро за сезон.

Отметим, что пока стороны не договорились о трансфере 30-летнего колумбийца. "Милан" отпустит игрока за 30 миллионов евро, но в "Марселе" не готовы платить такую сумму.

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