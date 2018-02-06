Бакка хочет остаться в "Вильярреале"

Нападающий "Вильярреала" Карлос Бакка хочет остаться в испанском клубе по окончании срока аренды.

Напомним, что права на 31-летнего колумбийца принадлежат "Милану", а "жёлтая субмарина" имеет право летом выкупить форварда за 15 миллионов евро.

"Меня в "Вильярреале" всё устраивает, хотел бы здесь остаться. Надеюсь, что клубы договорятся" - цитирует Бакку Football Espana.

В этом сезоне Бакка сыграл за "Вильярреал" 27 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

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