Бакка намерен вернуться в "Севилью"



Агент колумбийского нападающего "Милана" Карлоса Бакки Серджо Барила заявил, что его клиент хочет вернуться в свой бывший клуб "Севилью".

"Я знаю, что Бакка хочет вернуться в "Севилью". В этом клубе у него был великолепный отрезок карьеры, поэтому он надеется вновь туда вернуться. В "Милане" изменился вектор развития и у клуба теперь другие планы. Мне кажется, что сторонам нужно найти обоюдовыгодное решение. Впрочем, Карлос может и остаться, так как ему нравится в Италии", - приводит слова Барилы Estadio Deportivo.

Ранее сообщалось, что 30-летним Баккой интересуются "Марсель" и "Валенсия".

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