Бакка покинул "Вильярреал"

Теги вильярреалкарлос баккатрансферы

Бакка покинул "Вильярреал"

Фото: инстаграм Карлоса Бакки/Автор неизвестен

Пресс-служба "Вильярреалла" на официальном сайте объявила об уходе колумбийского нападающего Карлоса Бакки.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2022 года. Таким образом, форвард стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

34-летний Бакка Колумбиец выступал за "Вильярреал" с 2017 года. Всего он провел за клуб 145 матчей и забил 43 гола. Ранее он играл за "Атлетико Хуниор", "Барранкилью", "Минервен", "Брюгге", "Севилью" и "Милан". За сборную Колумбии сыграл 54 матча и забил  16 мячей.

Не пропустите: "Барселона" продала защитника в "Альмерию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились финалисты Евро-2020

Определились финалисты Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов