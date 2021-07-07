Бакка покинул "Вильярреал"
Фото: инстаграм Карлоса Бакки/Автор неизвестен
Пресс-служба "Вильярреалла" на официальном сайте объявила об уходе колумбийского нападающего Карлоса Бакки.
Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2022 года. Таким образом, форвард стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.
34-летний Бакка Колумбиец выступал за "Вильярреал" с 2017 года. Всего он провел за клуб 145 матчей и забил 43 гола. Ранее он играл за "Атлетико Хуниор", "Барранкилью", "Минервен", "Брюгге", "Севилью" и "Милан". За сборную Колумбии сыграл 54 матча и забил 16 мячей.
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|Севилья
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
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|8
|Атлетик Бильбао
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|Гранада
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|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
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|20
|22
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|Эйбар
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
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|20
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