Бакка покинул "Вильярреал"

Фото: инстаграм Карлоса Бакки/Автор неизвестен

Пресс-служба "Вильярреалла" на официальном сайте объявила об уходе колумбийского нападающего Карлоса Бакки.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2022 года. Таким образом, форвард стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

34-летний Бакка Колумбиец выступал за "Вильярреал" с 2017 года. Всего он провел за клуб 145 матчей и забил 43 гола. Ранее он играл за "Атлетико Хуниор", "Барранкилью", "Минервен", "Брюгге", "Севилью" и "Милан". За сборную Колумбии сыграл 54 матча и забил 16 мячей.

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