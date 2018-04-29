Бакка повторил достижение Фалькао

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Бакка повторил достижение Фалькао

Нападающий "Вильярреала" Карлос Бакка трижды поразил ворота "Сельты" в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает Opta, форвард "жёлтой субмарины" стал вторым колумбийцем в истории, оформившим хет-трик в поединке Примеры.

Ранее подобное удавалось только экс-игроку "Атлетико" Радамелю Фалькао. | http://soccernews.ru

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