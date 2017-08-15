Бакка пройдет медосмотр в "Вильярреале" в четверг

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Бакка пройдет медосмотр в "Вильярреале" в четверг

Колумбийский нападающий "Милана" Карлос Бакка близок к переходу в "Вильярреал", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист уже прибыл в Испанию и завтра пройдет медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что "подводники" договорились о годичной аренде форварда за 2,5 миллиона евро с правом последующего выкупа за 15,5 миллионов евро.

Стоит отметить, что 30-летний Бакка ранее уже играл в Примере за "Севилью".

Не пропустите: "Вильярреал" близок к подписанию Бакки. | http://soccernews.ru

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