Бакка: "Пусть лучше Колумбию не включают в число фаворитов ЧМ-2018"

Теги колумбиякарлос бакка

Бакка: "Пусть лучше Колумбию не включают в число фаворитов ЧМ-2018"

Нападающий сборной Колумбии Карлос Бакка считает, что его команда может добиться успеха на Чемпионате Мира-2018.

"Пусть лучше нас не включают в число фаворитов. Лучше нам не терять голову, но знать, что мы можем победить. У нас есть серьезные цели и выдающиеся игроки, такие, как Оспина, Фалькао, Хамес, Кардона, Сапата...

С кем мне больше всего нравится играть? Я достаточно открыт, но с Фалькао у нас похожие характеристики. Радамель упрощает игру второму форварду, дает много пространства. Кроме того, у нас есть большая группа хороших распасовшиков вроде Хамеса", - приводят слова Бакки российские СМИ.

Напомним, что колумбийцы попали в группу H с Японией, Польшей и Сенегалом.

Не пропустите: РУСАДА начала срочную проверку игроков сборной России. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов