Бакка: "Пусть лучше Колумбию не включают в число фаворитов ЧМ-2018"
Нападающий сборной Колумбии Карлос Бакка считает, что его команда может добиться успеха на Чемпионате Мира-2018.
"Пусть лучше нас не включают в число фаворитов. Лучше нам не терять голову, но знать, что мы можем победить. У нас есть серьезные цели и выдающиеся игроки, такие, как Оспина, Фалькао, Хамес, Кардона, Сапата...
С кем мне больше всего нравится играть? Я достаточно открыт, но с Фалькао у нас похожие характеристики. Радамель упрощает игру второму форварду, дает много пространства. Кроме того, у нас есть большая группа хороших распасовшиков вроде Хамеса", - приводят слова Бакки российские СМИ.
Напомним, что колумбийцы попали в группу H с Японией, Польшей и Сенегалом.
Не пропустите: РУСАДА начала срочную проверку игроков сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кризисные "единороги" против столичных максималистов: "Амьен" принимает ПСЖ
-
Турнир прогнозов: итоги 28 тура
-
"Манчестер Сити" добывает волевую победу над "Бристолем" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги
-
Ещё трёшка для "Льейды": мадридский "Атлетико" легко проходит в четвертьфинал Кубка Испании
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Генк", не продавай он своих лидеров
Лента новостей
-
И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги
-
Кризисные "единороги" против столичных максималистов: "Амьен" принимает ПСЖ
-
Турнир прогнозов: итоги 28 тура
-
"Валенсия" – "Лас-Пальмас" - 4:0 (обзор)
-
Хет-трик Вьетто вывел "Валенсию" в четвертьфинал Кубка Испании
-
"Бока Хуниорс" не получала предложений от "Арсенала" по трансферу Павона
-
Президент "Лиона": "Летом клуб может продать сразу нескольких игроков"
-
"Ницца" – "Монако" - 1:2 (обзор)
-
"Монако" вышел в полуфинал Кубка Лиги
-
"Манчестер Сити" – "Бристоль Сити" – 2:1 (обзор)
-
Мостовой: "Смолов и Кокорин - не великие футболисты, они точно не могут сравниться со сборниками моего поколения"
-
"Манчестер Сити" добывает волевую победу над "Бристолем" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги
-
Мане: "Игроки Сенегала постараются сделать все возможное, чтобы родина нами гордилась"
-
Де Брюйне поучаствовал в девяти голах "Манчестер Сити" в последних восьми матчах
-
Форвард "Челси" пропустит остаток сезона
-
УЕФА выдаст Быстрову новую бронзовую медаль Евро-2008 вместо украденной
-
ЦСКА заплатит за Бистровича около 300 тысяч евро
-
"Тоттенхэм" интересуется Теодорчиком
-
Агент: "Если "Зенит" получит предложение от "Эвертона" по Ригони, то из обоих клубов мне позвонят"
-
Английский клуб намерен перехватить Вериссимо у "Спартака"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0