Бакка: "Пусть лучше Колумбию не включают в число фаворитов ЧМ-2018"

Нападающий сборной Колумбии Карлос Бакка считает, что его команда может добиться успеха на Чемпионате Мира-2018.

"Пусть лучше нас не включают в число фаворитов. Лучше нам не терять голову, но знать, что мы можем победить. У нас есть серьезные цели и выдающиеся игроки, такие, как Оспина, Фалькао, Хамес, Кардона, Сапата...

С кем мне больше всего нравится играть? Я достаточно открыт, но с Фалькао у нас похожие характеристики. Радамель упрощает игру второму форварду, дает много пространства. Кроме того, у нас есть большая группа хороших распасовшиков вроде Хамеса", - приводят слова Бакки российские СМИ.

Напомним, что колумбийцы попали в группу H с Японией, Польшей и Сенегалом.

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