Бакка рассказал, где хочет продолжить карьеру

Колумбийский нападающий "Милана" Карлос Бакка заявил, что он хочет играть в Испании.

"Я бы хотел остаться в Испании, но у меня есть контракт с "Миланом". Я поговорю с руководством клуба, чтобы понять, чего они ожидают от меня. После этого мы примем решение. Все в руках Бога", - приводит слова Бакки Football Italia.

В прошлом сезоне 31-летний Бакка выступал за правах аренды за "Вильярреал", провел за клуб 43 матча и забил 18 голов. Впрочем, испанский клуб отказался выкупать трансфер форварда за 15 миллионов евро. Его контракт с "Миланом" действует до лета 2020 года.

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