Бакка возвращается в "Севилью"

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Бакка возвращается в "Севилью"
Колумбийский нападающий "Милана" Карлос Бакка переходит в "Севилью", сообщает AS.

По сведениям издания, испанский клуб договорился о переходе футболиста в сделка будет оформлена в ближайшие дни.

Стоит отметить, что 30-летний Бакка ранее уже выступал за "Севилью" с 2013 по 2015 годы.

Не пропустите: В течение дня "Барселона" намерена договориться по двум мегатрансферам. | http://soccernews.ru

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