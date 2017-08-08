Бакка возвращается в "Севилью"



Колумбийский нападающий "Милана" Карлос Бакка переходит в "Севилью", сообщает AS.

По сведениям издания, испанский клуб договорился о переходе футболиста в сделка будет оформлена в ближайшие дни.

Стоит отметить, что 30-летний Бакка ранее уже выступал за "Севилью" с 2013 по 2015 годы.

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