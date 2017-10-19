Бакка: "Я играл в худшем "Милане" за всю историю"

Форвард "Вильярреала" Карлос Бакка высказался о своих выступлениях за "Милан", цвета которого он защищал с 2015 по 2017 год.

"Я добился поставленных задач в индивидуальном плане. Могло быть и лучше, но мне были необходимы помощь со стороны руководства и команды. Я играл в худшем "Милане" за всю историю. С новыми руководителями клуба и тренером наши идеи разошлись. Но я ушёл с высоко поднятой головой, потому что "Милан" в еврокубках, и я внёс в это свой вклад" - приводит слова 31-летнего колумбийца Goal.com.

Отметим, что Бакка сыграл за "Милан" 77 матчей и забил 34 гола.

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