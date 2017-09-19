Баку может принять финал Лиги Чемпионов-2019

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Баку может принять финал Лиги Чемпионов-2019
Финал Лиги Чемпионов сезона-2018/19 будет сыгран в Баку на стадионе "Олимпийский", сообщает Onda Cero.

По сведениям издания, столица Азербайджана победит по результатам голосования, которое состоится завтра, 20 сентября.

Стоит отметить, что конкурентом бакинцев является мадридская арена "Метрополитано".

Напомним, что финал-2017/18 пройдет в Киеве.

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