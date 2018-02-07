Балаге: "Абрамовичу очень нравится Луис Энрике"

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Балаге: "Абрамовичу очень нравится Луис Энрике"Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге прокомментировал слухи, которые связывают лондонский "Челси" с бывшим наставником каталонской "Барселоны" Луисом Энрике.

"Абрамовичу очень нравится Луиса Энрике. Ему кажется, что с ним "Челси" будет похож на "Барселону", - приводит слова Балаге Express.

Напомним, "Челси" рассматривает двух кандидатов на замену Конте. | soccernews.ru

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