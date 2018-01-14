Балаге анонсировал крупный трансфер "Арсенала"

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Балаге анонсировал крупный трансфер "Арсенала"

Журналист Гильем Балаге рассказал о возможном трансфере Пьера-Эмерика Обамеянга в "Арсенал".

"В ближайшее время "Арсенал" подтвердит несколько трансферов. Одним из них будет переход Обамеянга из "Боруссии". Сегодня он был выведен из состава клуба. Лондонцы готовы заплатить за него 60 миллионов евро. "Арсенал" настроен оптимистично, в клубе считают, что "Боруссия" примет это предложение.

"Канониры" считают, что Обамеянг будет идеальной заменой для Санчеса, что он будет хорошо смотреться в паре с Ляказеттом" - заявил Балаге на своем Youtube канале.

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