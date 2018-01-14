Балаге: "Арсенал" готов к уходу Санчеса, клуб готов подписать игрока с большим именем"

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Балаге: "Арсенал" готов к уходу Санчеса, клуб готов подписать игрока с большим именем"Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге прокомментировал возможный уход форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса из своего клуба.

"У них уже есть игрок на замену Санчесу. Они готовы к его отъезду, и в "Арсенале" утверждают, что это игрок с большим именем, это не просто очередной перспективный футболист. Посмотрим, как будут развиваться события дальше", - цитирует Балаге Express.

Напомним, Моуринью поставил Санчеса выше Бэйла, Гризманна и Роналду. | soccernews.ru

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