Балаге: "Барселона" не сможет себе позволить трансфер Кейна"
Известный испанский журналист Гильем Балаге выразил уверенность, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не перейдёт в "Барселону".
"Барселона" не купит Кейна. Они не смогут себе позволить этот трансфер, но в ближайшие пару лет им придётся думать о покупке нового форварда. Суарес не лучшим образом начал сезон, потому что форсировал восстановление после травмы, чтобы успеть на матчи сборной Уругвая. Теперь он расплачивается за это тем, что не может набрать игровую форму. Безусловно, Кейн является игроком мирового уровня. Он постоянно забивает в одной из сильнейших команд Англии. Но мне кажется, что пока Почеттино будет в "Тоттенхэме", Харри никуда не уйдёт" - цитирует Балаге Sky Sports.
Также читайте: Почеттино: "Я никогда не говорил, что Кейн лучше Роналду или Месси". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Выше чемпиона: "Урал" едет за очками в гости к "Спартаку"
-
В поисках интриги: ПСЖ принимает "Бордо"
-
Битва интеллектов: "Челси" сыграет в футбольные шахматы с "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" с нетерпением ждет в гости аутсайдера "Кристал Пэлас"
-
Реабилитация за еврокубки: "Боруссия" отправляется в гости к "Аугсбургу"
Лента новостей
-
"Османлыспор" и "Сивасспор" побеждают в 7-м туре чемпионата Турции
-
Ловрен может пропустить матч со сборной Украины
-
Кучук: "Перерыв в чемпионате поможет "Ростову"
-
Поддубский: "Игроки "СКА-Хабаровск" очень хотели выиграть"
-
"Хаддерсфилд" – "Тоттенхэм" - 0:4 (обзор)
-
"Олимпик" - "Мариуполь" - 3:2 (обзор)
-
"Тоттенхэм" в гостях легко разобрался с "Хаддерсфилдом"
-
"Тосно" – "Ахмат" - 1:0 (обзор)
-
"Депортиво" – "Хетафе" - 2:1 (обзор)
-
"Олимпик" в результативном матче взял верх над "Мариуполем"
-
"Тосно" дома минимально обыграл "Ахмат"
-
Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров
-
"Депортиво" на своём поле одолел "Хетафе"
-
Зобнин близок к возвращению в строй
-
Зидан: "У Бэйла мышечное напряжение, так что ничего слишком серьёзного"
-
Венгер: "Ляказетт очень хорошо вписывается в нашу игру"
-
Паулиньо: "Это правда, что еще до официальных переговоров у меня были контакты с каталонцами"
-
Клопп: "Мы не были в рынке, у нас не было шансов заполучить того же Лукаку"
-
Гвардиола рассказал, кого из сборных Испании и Каталонии он бы возглавил
-
Эль-Шаарави: "Я не праздновал два предыдущих гола в ворота "Милана", не буду делать это снова"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|6
|13
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Арсенал Лондон
|6
|10
|8
|Бернли
|6
|9
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Вест Бромвич Альбион
|6
|8
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|7
|14
|Эвертон
|6
|7
|15
|Суонси Сити
|6
|5
|16
|Сток Сити
|6
|5
|17
|Лестер Сити
|6
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0