Балаге: "Барселона" не сможет себе позволить трансфер Кейна"

Известный испанский журналист Гильем Балаге выразил уверенность, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не перейдёт в "Барселону".

"Барселона" не купит Кейна. Они не смогут себе позволить этот трансфер, но в ближайшие пару лет им придётся думать о покупке нового форварда. Суарес не лучшим образом начал сезон, потому что форсировал восстановление после травмы, чтобы успеть на матчи сборной Уругвая. Теперь он расплачивается за это тем, что не может набрать игровую форму. Безусловно, Кейн является игроком мирового уровня. Он постоянно забивает в одной из сильнейших команд Англии. Но мне кажется, что пока Почеттино будет в "Тоттенхэме", Харри никуда не уйдёт" - цитирует Балаге Sky Sports.

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