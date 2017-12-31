Балаге: "Чтобы купить Коутиньо и Гризманна, "Барселоне" нужно продать восемь игроков"

Известный испанский журналист Гильем Балаге высказался о трансферных планах каталонской "Барселоны".

"Барселона" хочет Гризманна и Коутиньо, но могут ли они приобрести обоих? Все видится не так, как им хочется. Им нужно продать порядка восьми игроков до следующего лета, чтобы сократить огромный счет заработной платы, поглощающей более 80% дохода, и получить средства на эти трансферы", - цитирует Балаге Express.

Напомним, букмекеры прекратили принимать ставки на переход Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru