Балаге: "Чтобы купить Коутиньо и Гризманна, "Барселоне" нужно продать восемь игроков"

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Балаге: "Чтобы купить Коутиньо и Гризманна, "Барселоне" нужно продать восемь игроков"Известный испанский журналист Гильем Балаге высказался о трансферных планах каталонской "Барселоны".

"Барселона" хочет Гризманна и Коутиньо, но могут ли они приобрести обоих? Все видится не так, как им хочется. Им нужно продать порядка восьми игроков до следующего лета, чтобы сократить огромный счет заработной платы, поглощающей более 80% дохода, и получить средства на эти трансферы", - цитирует Балаге Express.

Напомним, букмекеры прекратили принимать ставки на переход Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru

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