Балаге: "Энрике - тот, кто нужен "Арсеналу"

Известный испанский журналист Гильем Балаге считает, что назначение Луиса Энрике на пост главного тренера "Арсенала" станет правильным решением.

"Арсенал" слишком уважает Венгера, чтобы сейчас начинать с кем-то переговоры, поэтому мы имеем только шорт-лист, опубликованный СМИ, но никто ещё ничего не подтвердил. Луис Энрике любит АПЛ, ему всегда нравилось играть в Англии. Могу сказать, что Энрике - это тот, кто нужен "Арсеналу". Заинтересует ли его эта работа? Ему она точно понравится. Энрике открыт для предложений и хочет получить подходящую ему работу. У него нет агента, с ним нужно договариваться напрямую" - приводит слова Балаге Sky Sports.

Напомним, что Энрике в случае подписания контракта с "Арсеналом", хочет видеть в команде форварда "Барселоны" Лионеля Месси. | http://soccernews.ru