Балаге: "Энрике - тот, кто нужен "Арсеналу"

Теги арсенал лондонарсен венгерлуис энрике

Балаге: "Энрике - тот, кто нужен "Арсеналу"

Известный испанский журналист Гильем Балаге считает, что назначение Луиса Энрике на пост главного тренера "Арсенала" станет правильным решением.

"Арсенал" слишком уважает Венгера, чтобы сейчас начинать с кем-то переговоры, поэтому мы имеем только шорт-лист, опубликованный СМИ, но никто ещё ничего не подтвердил. Луис Энрике любит АПЛ, ему всегда нравилось играть в Англии. Могу сказать, что Энрике - это тот, кто нужен "Арсеналу". Заинтересует ли его эта работа? Ему она точно понравится. Энрике открыт для предложений и хочет получить подходящую ему работу. У него нет агента, с ним нужно договариваться напрямую" - приводит слова Балаге Sky Sports.

Напомним, что Энрике в случае подписания контракта с "Арсеналом", хочет видеть в команде форварда "Барселоны" Лионеля Месси. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 34 52
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов