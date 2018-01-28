Балаге: "Кейн не перейдет в "Реал", пока там будет Роналду"

Теги тоттенхэмреал мадридхарри кейнкриштиану роналду

Балаге: "Кейн не перейдет в "Реал", пока там будет Роналду"Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге высказался о возможном переходе форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна в мадридский "Реал".

"В испанской прессе появилась якобы утечка информации из "Реала" о том, что Харри Кейн может стать новым игроком "сливочных". Но пока Криштиану Роналду будет там играть, он туда не уйдет... Я просто чувствую, что сейчас не подходящее время для этого трансфера", - цитирует Балаге Express.

Напомним, Кейн в третий раз за последние четыре сезона.достиг отметки в 30 голов. | soccernews.ru

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