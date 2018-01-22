Балаге: "Куртуа будет делать выбор между тремя топ-клубами"

Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге рассказал о ситуации, которая сложилась вокруг голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа.

"У Куртуа есть выбор - ПСЖ, "Реал" или "Челси". Любой из этих трех вариантов сделает его лучшим игроком в мире на своей позиции. На сегодняшний день ПСЖ проделал большую часть предварительной работы, и "Реал" в этом плане проигрывает.

В любом случае, будущее Куртуа определится летом, но уже сейчас он хочет, чтобы ситуация прояснилась сейчас... Куртуа хочет вернуться в Мадрид, потому что там живет его семья. И хотя ПСЖ находятся впереди в переговорах, в последние несколько часов "Реал" очень сильно старался убедить его переехать на "Бернабеу", - цитирует Балаге Express.

Напомним, "Челси" согласовал два трансфера. | soccernews.ru