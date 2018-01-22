Балаге: "Куртуа будет делать выбор между тремя топ-клубами"

Теги псжчелсиреал мадридтибо куртуа

Балаге: "Куртуа будет делать выбор между тремя топ-клубами"Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге рассказал о ситуации, которая сложилась вокруг голкипера лондонского "Челси" Тибо Куртуа.

"У Куртуа есть выбор - ПСЖ, "Реал" или "Челси". Любой из этих трех вариантов сделает его лучшим игроком в мире на своей позиции. На сегодняшний день ПСЖ проделал большую часть предварительной работы, и "Реал" в этом плане проигрывает.

В любом случае, будущее Куртуа определится летом, но уже сейчас он хочет, чтобы ситуация прояснилась сейчас... Куртуа хочет вернуться в Мадрид, потому что там живет его семья. И хотя ПСЖ находятся впереди в переговорах, в последние несколько часов "Реал" очень сильно старался убедить его переехать на "Бернабеу", - цитирует Балаге Express.

Напомним, "Челси" согласовал два трансфера. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов