Балаге: "Летом "Барселона" перетряхнёт состав, уйти может чуть ли не треть команды"

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Балаге: "Летом "Барселона" перетряхнёт состав, уйти может чуть ли не треть команды"

Известный испанский журналист Гильем Балаге рассказал, какие планы у "Барселоны" на летнее трансферное окно.

"Летом "Барселона" перетряхнёт состав. Уйти может чуть ли не треть команды, но Вальверде всё устраивает и в нынешнем составе. В клубе оптимистичны в плане трансфера Антуана Гризманна предстоящим летом, но их может опередить "Манчестер Юнайтед" - цитирует Балаге Sky Sports.

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