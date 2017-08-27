Балаге: "Ливерпуль" не собирается продавать Коутиньо"



Испанский журналист Гильем Балаге считает, что полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не перейдет в "Барселону".

"То что пишут испанские СМИ не имеет значения. "Ливерпуль" не ведет переговоров о продаже Коутиньо и не намерен с ним расставаться", - написал Балаге в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что 25-летний Коутиньо может перейти в "Барселону" за 160 миллионов евро.

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