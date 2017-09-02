Балаге: "Ливерпуль" не требовал за Коутиньо 200 миллионов евро"

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Балаге: "Ливерпуль" не требовал за Коутиньо 200 миллионов евро"
Испанский журналист Гийом Балаге опроверг информацию о том, что первого сентября "Ливерпуль" требовал от "Барселоны" 200 миллионов евро за бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

"В Ливерпуле" отрицают заявления "Барселоны" о цене в 200 миллионов за Коутиньо. Клуб настаивает, что в принципе не собирался продавать игрока за любые деньги. Поэтому утверждение о 200 миллионах является ложным", - написал Балаге в твиттере.

В итоге 25-летний Коутиньо остался в "Барселоне".

Не пропустите: "Ливерпуль" в последние часы трансферного окна требовал за Коутиньо 200 миллионов. | http://soccernews.ru

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