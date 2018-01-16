Балаге: "Манчестер Юнайтед" осторожен в отношении Роналду"

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Балаге: "Манчестер Юнайтед" осторожен в отношении Роналду"

Известный испанский журналист Гильем Балаге поделился мыслями относительно возможного перехода форварда "Реала" Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Каждый раз, когда Криштиану Роналду и "Манчестер Юнайтед" появляются в одном предложении, британская пресса возбуждается. Похоже, "Реал" хочет устроить борьбу за Роналду между ПСЖ и английским клубом. Но реальность может быть совсем иной. "Юнайтед" осторожен в отношении Роналду. Они знают, что ему будет 33 года и он попросил чистую годовую зарплату в размере 50 миллионов евро. Также "Реал" попросит 100 миллионов за игрока. Более того, "Манчестер Юнайтед" не может показать отсутствие интереса, если будет подтверждено, что игрок действительно вышел на рынок, поскольку владельцы пообещали бороться за лучших футболистов в мире. "Манчестер Юнайтед" несколько раз рассматривал возвращение Криштиану, но на этот раз, впервые за девять лет, для этого что-то может сделать и "Реал", и сам игрок" - цитирует Балаге AS.

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Санчес, Роналду, восстановившийся Златан... Хотел бы я посмотреть на такой Манчестер Юнайтед.

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