Балаге: "Месси сейчас выглядит заурядным игроком"

Известный испанский журналист Гильем Балаге высказался об игре "Барселоны" и ведущего форварда каталонской команды Лионеля Месси на старте нового сезона.

"У спада "Барселоны", с которым мы имеем дело на протяжении двух лет, есть несколько причин. Во-первых, из-за слишком навязчивой идеи с тремя форвардами потерялся фирменный стиль каталонцев. И теперь один из этих трёх нападающих, Месси, должен выполнять роль Хави, Иньесты и свою собственную. У "Барселоны" по-прежнему есть экстраординарный игрок, но сейчас он выглядит заурядным, потому что окружающие его люди также выглядят заурядными.

Второй момент. Каталонцы в Мадриде использовали три схемы. Это говорит о том, что у них нет чёткой идеи. Третий - "Барселоне" нужны трансферы. Их главная проблема, как я вижу - ментальная усталость игроков. Они не знают, как побеждать на таком уровне. Им нужны те, кто будет это делать. В последние годы они больше полагались на индивидуальный класс, чем на коллективную игру" - цитирует Балаге Sky Sports.

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