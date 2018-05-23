Балаге назвал главную трансферную цель "Реала"
Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге назвал главную летнюю трансферную цель мадридского "Реала".
"Реал Мадрид" занял выжидательную позицию, чтобы посмотреть, что будет происходить в Лиге Чемпионов и на Чемпионате Мира. "Мадрид" рассматривает возможность продажи Гарета Бэйла, так как ему нужны деньги на покупку новых звезд. Эден Азар - их приоритет, поэтому он и не подписал новый контракт с "Челси". Переговоры между ними продвинулись не так далеко, так что Азар взвешивает все возможности", - цитирует известного журналиста Don Balon.
Напомним, "Реал" проявляет интерес к трем игрокам сборной Испании. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31