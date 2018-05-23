Балаге назвал главную трансферную цель "Реала"

Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге назвал главную летнюю трансферную цель мадридского "Реала".

" Реал Мадрид" занял выжидательную позицию, чтобы посмотреть, что будет происходить в Лиге Чемпионов и на Чемпионате Мира. "Мадрид" рассматривает возможность продажи Гарета Бэйла, так как ему нужны деньги на покупку новых звезд. Эден Азар - их приоритет, поэтому он и не подписал новый контракт с "Челси". Переговоры между ними продвинулись не так далеко, так что Азар взвешивает все возможности ", - цитирует известного журналиста Don Balon.

Напомним, "Реал" проявляет интерес к трем игрокам сборной Испании. | soccernews.ru