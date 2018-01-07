Балаге назвал главные трансферные цели "Реала"

Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге назвал главные трансферные цели мадридского "Реала" на следующее лето.

"Реалу" нужны громкие приобретения, и они уже нацелились на Куртуа. Также они хотят Азара. Это те игроки, которых они хотят подписать на следующий сезон. Кроме того, в сознании руководства "Реала" становится все более ясным, что им нужен еще один нападающий, который должен стать заменой Бензема", - рассказал журналист.

Напомним, "Реал" был готов перебить предложение "Барселоны" по Коутиньо. | soccernews.ru