Балаге назвал главные трансферные цели "Реала"

Теги реал мадридтибо куртуаэден азаркарим бензема

Балаге назвал главные трансферные цели "Реала"Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге назвал главные трансферные цели мадридского "Реала" на следующее лето.

"Реалу" нужны громкие приобретения, и они уже нацелились на Куртуа. Также они хотят Азара. Это те игроки, которых они хотят подписать на следующий сезон. Кроме того, в сознании руководства "Реала" становится все более ясным, что им нужен еще один нападающий, который должен стать заменой Бензема", - рассказал журналист.

Напомним, "Реал" был готов перебить предложение "Барселоны" по Коутиньо. | soccernews.ru

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