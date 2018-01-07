Балаге назвал игроков, которых "Барселона" будет готова продать ради подписания Гризманна

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Балаге назвал игроков, которых "Барселона" будет готова продать ради подписания ГризманнаЭксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге назвал игроков, которых каталонская "Барселона" будет готова продать ради подписания форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Барселона" флиртует с Гризманом, а самому Гризманну нравится идея отправиться в "Барселону"... Они думают, что у них будут средства на его трансфер. Но чтобы соответствовать правилу финансового Fair Play, им нужно продать около восьми игроков, некоторые из них - громкие имена.

Они собираются избавиться от игроков сейчас и летом, чтобы сбалансировать количество игроков и заработную плату. Мы говорим о Деулофеу, Видале, Денисе Суаресе, Пако Алькасере. Также мы знаем, что уходит Маскерано. Но интересно другое - они будут учитывать, что произойдет на Чемпионате Мира, для будущего Ракитича и Андре Гомеша. Это все, потому что остальные игроки нужны и важны клубу", - цитирует журналиста Express.

Напомним, "Барселона" определилась с датой презентации Коутиньо. | soccernews.ru

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