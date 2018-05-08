Балаге назвал лучших игроков текущего сезона в Ла Лиге

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Балаге назвал лучших игроков текущего сезона в Ла ЛигеЭксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге назвал лучших игроков текущего сезона в испанской Ла Лиге.

Так, известный журналист выделил голкиперов Яна Облака ("Атлетико") и Марка-Андре тер Штегена ("Барселона"), вингера Яго Аспаса ("Сельта"), а также форвардов Родриго ("Валенсия") и Лионеля Месси ("Барселона").

Напомним, Вальверде определился с заявкой на матч против "Вильярреала". | soccernews.ru

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