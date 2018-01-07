Балаге недоволен переходом Баркли в "Челси"

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Балаге недоволен переходом Баркли в "Челси"

Известный журналист Гильем Балаге прокомментировал переход Росса Баркли в "Челси".

"Переход Баркли вызывает много вопросов. Росс присоединился к "Челси" без гарантий того, что регулярно будет выступать в основном составе. На какой позиции он будет играть? Однако решение было принято. Я разочарован. Такое чувство, что трансфер Росса Баркли - это попытка выдать ожидаемое за действительное" - приводит слова Балаге Futnsoccer.

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