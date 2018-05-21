Балаге: "Неймар изменил решение по своему будущему"

Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге дал комментарий по ситуации с форвардом ПСЖ Неймаром.

" Неймар всерьез задумался об уходе из ПСЖ. Он не был самым счастливым человеком в ПСЖ, и это подозрение создало серию газетных историй о нем и "Реале". Но о н также хотел покинуть и "Барсу" после своего первого сезона там. Ему требуется время, чтобы успокоиться. Но теперь, поговорив с Тухелем в минувшее воскресенье, Неймар убежден, что его будущее связано с Парижем. Такова уж природа молодых игроков. Я также думаю, что он понял, что сменить команду этим летом ему будет невозможно ", - написал журналист в своем твиттере.

Напомним, Тухель рассказал о своем разговоре с Неймаром. | soccernews.ru