Балаге: "Неймар изменил решение по своему будущему"

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Балаге: "Неймар изменил решение по своему будущему"Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге дал комментарий по ситуации с форвардом ПСЖ Неймаром.

"Неймар всерьез задумался об уходе из ПСЖОн не был самым счастливым человеком в ПСЖ, и это подозрение создало серию газетных историй о нем и "Реале". Но он также хотел покинуть и "Барсу" после своего первого сезона там. Ему требуется время, чтобы успокоиться. Но теперь, поговорив с Тухелем в минувшее воскресенье, Неймар убежден, что его будущее связано с Парижем. Такова уж природа молодых игроков. Я также думаю, что он понял, что сменить команду этим летом ему будет невозможно", - написал журналист в своем твиттере.

Напомним, Тухель рассказал о своем разговоре с Неймаром. | soccernews.ru

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