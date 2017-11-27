Балаге: "Неймар не перейдет в "Реал"

Известный испанский журналист Гильем Балаге исключил уход вингера французского ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

" На сегодняшний день Неймар уже сообщил ПСЖ и Унаи Эмери, что он хочет добиться успеха с ПСЖ, выиграть Лигу Чемпионов и адаптироваться к жизни в Париже. " Реал" хочет подписать Неймара? У них есть деньги для этого трансфера, но он не перейдет в "Реал" в следующем сезоне ", - цитирует Балаге Sky Sports.

Напомним, ранее о таком развитии событий сообщило испанское издание Marca. | soccernews.ru