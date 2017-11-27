Балаге: "Неймар не перейдет в "Реал"

Теги псжнеймарреал мадрид

Балаге: "Неймар не перейдет в "Реал"Известный испанский журналист Гильем Балаге исключил уход вингера французского ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"На сегодняшний день Неймар уже сообщил ПСЖ и Унаи Эмери, что он хочет добиться успеха с ПСЖ, выиграть Лигу Чемпионов и адаптироваться к жизни в Париже. "Реал" хочет подписать Неймара? У них есть деньги для этого трансфера, но он не перейдет в "Реал" в следующем сезоне", - цитирует Балаге Sky Sports.

Напомним, ранее о таком развитии событий сообщило испанское издание Marca. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Возвращение былых позиций: "Тоттенхэм" в гостях у "Лестера"

Возвращение былых позиций: "Тоттенхэм" в гостях у "Лестера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов