Балаге оценил шансы Неймара на переход в "Реал"

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Балаге оценил шансы Неймара на переход в "Реал"

Известный испанский журналист Гильем Балаге прокомментировал слухи о возможном трансфере Неймара в "Реал".

"В ближайшее время и даже в следующем сезоне мы будем слышать из разных источников сообщения о том, что Неймар хочет уйти из ПСЖ. Уверен, что все это исходит от его окружения. Думаю, Неймар понял, что ПСЖ - не для него, он хочет играть в более конкурентоспособной команде.

В AS написали, что 400 миллионов евро - сумма, которую заплатит "Реал", если ПСЖ будет готов расстаться с футболистом. Но проблема в том, что парижане прямо сейчас совсем не настроены на продажу. Когда фигурируют такие суммы, это значит, что кто-то хочет что-то предпринять. И, думаю, Неймар понял, что он не в том месте, чтобы выйти на новый уровень.

"Реал" хочет Неймара, а он хочет уйти, но ПСЖ не хочет отпускать футболиста. Вот в чем суть. Еще одна история, исходящая от окружения Неймара: бразилец сказал футболистам и руководителям "Барселоны", что хочет вернуться. Это делается для того, чтобы оказать давление на ПСЖ, заставить их подумать о продаже, но сейчас в Париже смеются над этим. Будет еще больше таких историй.

Это правда, что "Реал" уже встречался с агентами Неймара, но ПСЖ настаивает, что футболист не продается. Думаю, он проведет в Париже как минимум еще один сезон, а там будет видно" - приводит слова Балаге Sky Sports.

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