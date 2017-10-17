Балаге предположил, что Моуринью однажды возглавит ПСЖ

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтедпсж

Балаге предположил, что Моуринью однажды возглавит ПСЖ

Известный испанский журналист Гильем Балаге предположил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью однажды возглавит ПСЖ.

"Моуринью уже подал сигнал, что перейдёт в ПСЖ. Этот клуб всегда был в его списке. Он перейдёт в команду, доминирующую в чемпионате Франции, но пока не показавшую, что она способна быть серьёзной силой в Лиге Чемпионов. Мы знаем, что Моуринью способен помочь ПСЖ в прогрессе и сделать их реальными претендентами на победу в ЛЧ. У парижан собран отличный состав на ближайшее будущее. Посмотрим, что произойдёт" - цитирует Балаге Sky Sports.

Также читайте: Моуринью: "В ПСЖ есть что-то особенное". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Почему разгром "Севильи" – это круто, но радоваться пока рано

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 8 22
2 Манчестер Юнайтед 8 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Уотфорд 8 15
5 Челси 8 13
6 Арсенал Лондон 8 13
7 Бернли 8 13
8 Ливерпуль 8 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 11
10 Саутгемптон 8 9
11 Вест Бромвич Альбион 7 9
12 Хаддерсфилд Таун 8 9
13 Суонси Сити 8 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 8 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 8
16 Эвертон 8 8
17 Сток Сити 8 8
18 Лестер Сити 7 5
19 Борнмут 8 4
20 Кристал Пэлас 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов