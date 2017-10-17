Балаге предположил, что Моуринью однажды возглавит ПСЖ

Известный испанский журналист Гильем Балаге предположил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью однажды возглавит ПСЖ.

"Моуринью уже подал сигнал, что перейдёт в ПСЖ. Этот клуб всегда был в его списке. Он перейдёт в команду, доминирующую в чемпионате Франции, но пока не показавшую, что она способна быть серьёзной силой в Лиге Чемпионов. Мы знаем, что Моуринью способен помочь ПСЖ в прогрессе и сделать их реальными претендентами на победу в ЛЧ. У парижан собран отличный состав на ближайшее будущее. Посмотрим, что произойдёт" - цитирует Балаге Sky Sports.

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