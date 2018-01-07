Балаге прокомментировал слухи, связывающие "Реал" с Кейном

Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге прокомментировал слухи, связывающие мадридский "Реал" с форвардом лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейном.

"Я думаю, что Харри Кейном восхищаются в "Реале". Но у королевского клуба также есть четкое представление того, что Харри Кейн эмоционально связан с "Тоттенхэмом" и Маурисио Почеттино. Я не думаю, что Кейн будет спешить с принятием решения по своему будущему. В то же время я не уверен, что "Реал" так уже пристально за ним следит. Я не уверен, что он будет их непосредственной целью", - цитирует журналиста Express.

Напомним, Балаге назвал главные трансферные цели "Реала". | soccernews.ru