Балаге: "ПСЖ не заинтересован в обмене Неймара на Роналду"

Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге высказался о будущем форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

"Месси зарабатывает порядка 50-ти миллионов евро, а Криштиану получает около 23-х миллионов. Даже Неймар зарабатывает больше. Криштиану хочет, чтобы "Реал" платил ему те же 50 миллионов "чистыми", чего не будет...

"Манчестер Юнайтед" не заинтересован в его подписании. ПСЖ тоже им не интересуется. Флорентино Перес хотел бы обменять его на Неймара, но ПСЖ такой обмен не интересен. Это означает, что "Реал" в конце концов, возможно в конце сезона, скажет: "Хорошо, вместо 23-х миллионов мы заплатим тебе 30 миллионов евро, и это предложение сделает Криштиану вполне счастливым", - цитирует Балаге Express.

Напомним, Ди Мария сравнил Роналду с Неймаром. | soccernews.ru