Балаге рассказал о ситуации с продлением контракта Умтити с "Барселоной"

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Балаге рассказал о ситуации с продлением контракта Умтити с "Барселоной"

Известный испанский журналист Гильем Балаге рассказал о ситуации с продлением контракта защитника "Барселоны" Самюэля Умтити.

"Умтити после поражения от "Ромы" и своей слабой игры утратил позиции за столом переговоров. "Барселона", ранее настроенная не совсем оптимистично, теперь считает, что ситуация изменилась. Клуб теперь ближе к тому, чтобы убедить игрока остаться, существенно сократив свои финансовые запросы" - цитирует Балаге Sky Sports.

Напомним, что контракт 24-летнего Умтити с "Барселоной рассчитан до 2021 года, однако футболист рассматривает вариант со сменой клубной прописки, поскольку "сине-гранатовые" не хотят увеличивать его зарплату до 9 миллионов евро в год.  

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