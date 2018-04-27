Балаге рассказал о возможном переходе Левандовского в "Реал"

Теги роберт левандовскиреал мадрид

Балаге рассказал о возможном переходе Левандовского в "Реал"

Испанский журналист Гильем Балаге прокомментировал возможный трансфер Роберта Левандовского в "Реал".

"Криштиану Роналду и Серхио Рамос звали Левандовского присоединиться к "Реалу" после ответного четвертьфинального матча ЛЧ в прошлом сезоне. Роналду хочет видеть в команде форварда, который двигается так же грамотно, как и Бензема, уводит защитников, но в то же время умеет забивать.

По отзывам, поляк очень уверен в себе, поэтому я не думаю, что он откажется от роли центрфорварда, поэтому возможен вариант с двумя нападающими, как "Реал" иногда играет с Роналду и Бэйлом в атаке" - приводит слова Балаге Sky Sports.

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