Балаге: "Реал" хочет продать Бэйла"
Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге высказался о будущем вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.
"Я убежден, что "Реал Мадрид" хочет продать Гарета Бэйла. Конечно, многие клубы захотят подписать его. Однако, я не думаю, что это будет "Тоттенхэм". Для игрока нет смысла возвращаться, а его цена будет слишком высокой для "шпор". Конечно, "Тоттенхэм" хочет этого, но у них - разные цели. Положение других претендентов на него в финансовом плане выглядит предпочтительнее.
Его возвращение в Премьер-Лигу вполне возможно. Тем не менее, Бэйл не спешит принимать решение, чтобы изучить все предложения. Премьер-Лига является для него приоритетом, но переезд в "Баварию" будет иметь больше смысла, если он решит уйти. Однако, даже если чемпионы Германии продадут Левандовски, "Бавария" - это не клуб, который тратит десятки миллионов на трансфер. Следует это учитывать", - цитирует Балаге Le 10 Sport.
Напомним, Бэйл близок к возвращению в АПЛ. | soccernews.ru
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