Балаге: "Реал" не будет активно стремиться к подписанию Неймара"

Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге рассказал, почему трансфер форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал" ближайшим летом не состоится.

Так, журналист отметил, что парижане полностью исключают возможность продажи 26-летнего нападающего по окончанию текущего сезона. В то же время Балаге подчеркнул, что сам королевский клуб "не будет активно стремиться к подписанию бразильца".

Напомним, ранее Балаге сообщил, что Неймар изменил решение по своему будущему. | soccernews.ru