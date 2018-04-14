Балаге: "Реал" никогда не проявлял интереса к Салаху"

Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге опроверг слухи, которые приписывают интерес мадридского "Реала" к вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

" Шансы Салаха на то, чтобы перейти в "Реал" этим летом? " Реал Мадрид" никогда не проявлял интереса к Салаху. Клопп уже заявил, что он не уйдет. Таким образом, вот и ответ на этот вопрос ", - цитирует Балаге Le 10 Sport.

Напомним, Салах оценил шансы "Ливерпуля" на победу в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru