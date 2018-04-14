Балаге: "Реал" никогда не проявлял интереса к Салаху"

Теги реал мадридливерпульмохамед салах

Балаге: "Реал" никогда не проявлял интереса к Салаху"Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге опроверг слухи, которые приписывают интерес мадридского "Реала" к вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

"Шансы Салаха на то, чтобы перейти в "Реал" этим летом? "Реал Мадрид" никогда не проявлял интереса к Салаху. Клопп уже заявил, что он не уйдет. Таким образом, вот и ответ на этот вопрос", - цитирует Балаге Le 10 Sport.

Напомним, Салах оценил шансы "Ливерпуля" на победу в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов