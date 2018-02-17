Балаге считает, что Погба не перейдет в "Реал" этим летом

Журналист Гильем Балаге прокомментировал слухи о возможном трансфере хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Реал".

"У "Реала" не останется денег на такой трансфер после того, как он потратится на более важные приобретения. Вполне вероятно, что Перес вообще не рассматривает такой вариант.

Азар, Куртуа или Де Хеа - вот главные трансферные цели "Реала" на данный момент. Кто-то еще может войти в шорт-лист по ходу сезона или после ЧМ-2018. Вот так работает "Реал".

Расскажу интересную историю про Погба и "Реал". Когда Поль решил покинуть "МЮ" в 2012 году, его предложили молодежной команде "Реала" за 100 тысяч евро. Но тогдашний тренер молодежки сказал Пересу: "Приведите его ко мне, когда он будет стоить 100 миллионов". Сейчас Погба стоит еще больше, но он не входит в планы "Реала" на следующий сезон" - приводит слова Балаге Sky Sports.

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