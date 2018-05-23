Балаге: "Теперь у "Арсенала" немного изменится политика"

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Балаге: "Теперь у "Арсенала" немного изменится политика"

Футбольный эксперт Гильем Балаге высказался о приходе Унаи Эмери в "Арсенал".

"Теперь у "Арсенала" немного изменится политика. Раньше все шло через Арсена Венгера, а Эмери теперь сможет занять ту роль, которую он играл в "Севилье", "Валенсии" и ПСЖ, где он был просто наставником, а не менеджером. Он будет советовать руководству по поводу трансферов, однако при этом ему не придется самому беспокоиться о размере трансферного бюджета. Это будет забота клуба.

Эмери сможет сосредоточиться на том, в чем он хорош: он будет раскрывать потенциал игроков, выведет их из зоны комфорта. Он будет экспериментировать с занятиями, будет использовать интенсивные тренировки, передавать свои идеи футболистам, которые, конечно, будут использоваться и в играх" - приводит слова Балаге Sky Sports.

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