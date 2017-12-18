Балаге: "У "Барселоны" не хватит денег на Коутиньо и Гризманна"

Известный испанский журналист Гильем Балаге прокомментировал трансферные аппетиты каталонской "Барселоны".

"Барселона" попытается заполучить Коутиньо в январе, они сделают предложение, они уже заявляли, что сделают это. Но у меня создается впечатление, что это будет недостаточное предложение, потому что, я убежден, они не смогут иметь Гризманна и Коутиньо в одной команде, у них просто нет на это денег. Заработная плата поглощает 84 процента всех их доходов", - цитирует Балаге Express.

Напомним, "Барселона" готова потратить 225 миллионов евро на трех игроков. | soccernews.ru