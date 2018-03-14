Балаге: "В этом сезоне Месси всегда проявлял себя в играх с топовыми командами, поэтому "Барса" может рассчитывать на успех"

Эксперт по испанскому футболу из Sky Sports Гильем Балаге поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между каталонской "Барселоной" и лондонским "Челси".

"Лионель Месси растет как игрок, но не как бомбардир. Он понимает, что от него требуется на том или ином участке поля в тот или иной момент игры. Аргентинец всегда проявлял себя в текущем сезоне, когда он был нужен своей команде в этом сезоне, особенно это было видно в играх с сильными соперниками. Поэтому у каталонцев есть хорошие шансы на победу. Тем не менее, "Челси" получит свои шансы, и остается неясным, смогут ли они ими воспользоваться", - цитирует Балаге Express.

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