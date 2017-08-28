Балахнин: "В Лиге Чемпионов у "Спартака" должна быть большая мотивация"

Теги спартак москва

Балахнин: "В Лиге Чемпионов у "Спартака" должна быть большая мотивация"
Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин считает, что "Спартак" может успешно выступить в Лиге Чемпионов.

"Спартак" сейчас не блещет в чемпионате, но в Лиге чемпионов у него должна быть большая мотивация. Надеюсь, красно-белые смогут собраться и показать достойный футбол. У подопечных Карерры должно быть сумасшедшее желание показать себя – все уже забыли, когда "Спартак" в последний раз играл в Лиге чемпионов. Надеюсь, действующим чемпионам страны удастся проявить себя в самом престижном турнире Старого Света", - приводят слова Балахнина российские СМИ.

Напомним, что Лиге Чемпионов "Спартак" попал в одну группу с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

Не пропустите: Агент: "Мельгарехо останется в "Спартаке". | http://soccernews.ru

комментарии
Евгений

Вести с футбольных ПОЛЕЙ! Соперник «Спартака» по Лиге чемпионов, футбольный клуб «Севилья», одержал победу над «Хетафе» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу сезона-2017/18. Помимо «Севильи», соперниками «Спартака» по группе E Лиги чемпионов являются английский «Ливерпуль» и словенский «Марибор». Ливерпуль" РАЗГРОМИЛ "Арсенал" в сухую - 4:0!!! Массимо Каррера хотел в еврокубке встретиться с английским клубом и вот вам результат! А в середине недели "Ливерпуль" на "Энфилде" за половину тайма раздавил немецкий "Хоффенхайм". За "Спартак" становится ОЧЕНЬ тревожно, если "Ливерпуль" сохранит этот уровень и в Лиге чемпионов. Соперники Спартака побеждают, а Спартак забуксовал и показывает невразумительную игру в чемпионате! Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 13 мячей в 8-ми играх чемпионата! Больше пропущенных только у Анжи - 16! При ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ разнице забитых и пропущенных мячей! Провал в Хабаровске стал лишь подтверждением того, что что-то НЕЛАДНОЕ творится со Спартаком с самого начала текущего сезона. Результат абсолютно закономерен и предсказуем. Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы. Всё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у Карреры поставлен тренировочный процесс. Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд!

Ответить
Виктор

Сергей! Какая мотивация??? Проснитесь, очнитесь - на пороге новый футбольный сезон 2017/18!!! Лигочемпионская ИСТЕРИЯ только НАЧАЛАСЬ и набирает спартаковские ОБОРОТЫ и её уже НЕ ОСТАНОВИТЬ! А что будет, когда Спартак начнёт играть в Лиге Чемпионов??? Вот где истерия будет РАСКРУЧИВАТЬСЯ на всю спартаковскую провальную "железку"!!! Лиха беда, НАЧАЛО! А начало ИСТЕРИИ положил сам Спартак, своей НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игрой в нашем чемпионате! То ли ЕЩЁ БУДЕТ! То ли ЕЩЁ БУДЕТ! Ой-Ё-ЁОЙ!!! Вот где настоящая ИСТЕРИЯ начнётся! Истерию заказывали??? Получите и РАСПИШИТЕСЬ!!! Вести с футбольных ПОЛЕЙ! Соперник «Спартака» по Лиге чемпионов, футбольный клуб «Севилья», одержал победу над «Хетафе» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу сезона-2017/18. Помимо «Севильи», соперниками «Спартака» по группе E Лиги чемпионов являются английский «Ливерпуль» и словенский «Марибор». Ливерпуль" РАЗГРОМИЛ "Арсенал" в сухую - 4:0!!! Массимо Каррера хотел в еврокубке встретиться с английским клубом и вот вам результат! А в середине недели "Ливерпуль" на "Энфилде" за половину тайма раздавил немецкий "Хоффенхайм". За "Спартак" становится ОЧЕНЬ тревожно, если "Ливерпуль" сохранит этот уровень и в Лиге чемпионов. Соперники Спартака побеждают, а Спартак забуксовал и показывает невразумительную игру в чемпионате! Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 13 мячей в 8-ми играх чемпионата! Больше пропущенных только у Анжи - 16! При ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ разнице забитых и пропущенных мячей! Провал в Хабаровске стал лишь подтверждением того, что что-то НЕЛАДНОЕ творится со Спартаком с самого начала текущего сезона. Результат абсолютно закономерен и предсказуем. Наши арбитры, своим скандальным судейством в пользу Спартака, РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака, и они отказываются выкладываться в каждом матче для победы. Всё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у Карреры поставлен тренировочный процесс. Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд!

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 8 5
Полная таблица

топ-5 тегов