Балахнин: "В Лиге Чемпионов у "Спартака" должна быть большая мотивация"



Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин считает, что "Спартак" может успешно выступить в Лиге Чемпионов.

"Спартак" сейчас не блещет в чемпионате, но в Лиге чемпионов у него должна быть большая мотивация. Надеюсь, красно-белые смогут собраться и показать достойный футбол. У подопечных Карерры должно быть сумасшедшее желание показать себя – все уже забыли, когда "Спартак" в последний раз играл в Лиге чемпионов. Надеюсь, действующим чемпионам страны удастся проявить себя в самом престижном турнире Старого Света", - приводят слова Балахнина российские СМИ.

Напомним, что Лиге Чемпионов "Спартак" попал в одну группу с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

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