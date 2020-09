Баланс во всех линиях, новые роли игроков и результат, внушающий надежду! Или как Рональд Куман дебютировал у руля "Барселоны"

Рональд Куман дебютировал во главе "Барселоны" в Ла Лиге домашним матчем против "Вильярреала". Соперник был именно тот, что надо, ведь тренером "желтой субмарины" является Унаи Эмери – в его активе ни одной победы на "Камп Ноу". На такого сладкого соперника голландский тренер бросил всех звезд – Месси, Коутиньо, Фати, де Йонга и других. Только Пьянич остался в запасе, а вместо травмированного тер Штегена вышел Нето. Поединок начался с осторожной разведки. Обе команды неплохо двигались, но до 10-й минуты стало заметно, что "Барселона" захватила контроль над игрой. Уже на 14-й это могло вылиться в гол Месси с передачи Фати, однако Лионель не смог попасть по мячу. Черех минуту Ансу дал аргентинцу урок замыканий: Альба прорвался по левому флангу и прострелил на ближнюю штангу, а Фати в касание метров с десяти выстрелил в девятку – 1:0! "Барселона" продолжила давление. Уже на 17-й минуте в результате отскока после фланговой передачи от Фати из пределов штрафной пробивал Роберто, но мяч полетел на трибуны. На 20-й же "Вильярреал" пропустил во второй раз: Коутиньо протащил мяч и отдал передачу на Фати, а тот ворвался на левый край штрафной и пробил в ближний угол – 2:0!

После этого на поле осталась только одна команда. Растерянный Унаи Эмери стоял на бровке молча, его футболисты не могли сделать больше трех-четырех передач, а "Барса" продолжила давление, откровенно издеваясь над обороной гостей. На 26-й минуте это вылилось в двойной момент: сначала Месси ворвался в штрафную и выстрелил в соперника, а потом Альба получил передачу на левый край, качнул защитника и пробил с острого угла с минимальной дистанции – Асенхо парировал! В конце концов, ряд опасных маневров на 35-й минуте завершилась врыванием Фати в штрафную, контактом с Гаспаром, падением и пенальти – его реализовал Месси. 3:0! На 40-й минуте Коутинью вследствие фантастической комбинации мог забивать четвертый гол, но его удар из–под перекладины вытащил Асенхо. Впрочем, под самый свисток на перерыв произошло то, что должно было произойти: Месси спокойно дошел до штрафной и выполнил навес на линию вратарской, куда врывался Бускетс, а Пау Торрес в попытке прервать передачу срезал ее в собственные ворота – 4:0.

В начале второго тайма "Вильярреал" попытался забить хотя бы гол престижа. Гости начали накрывать соперника высоким прессингом, загружали мяч в штрафную, а на 54-й минуте Морено даже закатил "ядро" в сетку – впрочем, взятие ворот не засчитали из-за офсайда, а высокие позиции левантийцев только сильнее раскрывали их. Несколько раз "Барселона" могла наказать подопечных Унаи Эмери на контратаках, однако на пути становились или спины защитников, или брак при передачах. Середина второго тайма оказалась равной. "Вильярреал" старался обострить ситуацию, но ничего интереснее удара Морено метров с 20-ти из-под Альбы (в руки Нето) и дальнего выстрела Гаспара выше ворот создать не удалось. Барселона также особо вперед не лезла, но моменты у каталонцев были значительно более конкретными: на 66й- минуте Месси выстрелил с линии штрафной под перекладину (Асенхо парировал), а на 72-й он же головой замыкал подачу Альбы на 11 метров – неточно. Рональд Куман, тем временем, проводил замены, бросив в бой Дембеле, Педри, Пьянича и Тринкау.

Последние минуты встречи мало отличались от того, что было после перерыва. "Барса" могла забить пятый гол на 86-й минуте в результате мощного выстрела Месси с линии штрафной, однако его из-под перекладины достал Асенхо. "Вильярреал" получил шанс размочить счет на 89-й минуте – это Кубо качнул защитника и пробил в направлении дальней девятки. Нето парировал. Это был первый удар "желтой субмарины" в створ, ведь выстрел Морено в середине второго тайма прошел из офсайда. В конце концов, еще одного гола увидеть так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу "Барселоны" со счетом 4:0.

Leo #Messi has now scored in 17 straight @LaLigaEN seasons: ⚽️ 04/05 ⚽️ 05/06 ⚽️ 06/07 ⚽️ 07/08 ⚽️ 08/09 ⚽️ 09/10 ⚽️ 10/11 ⚽️ 11/12 ⚽️ 12/13 ⚽️ 13/14 ⚽️ 14/15 ⚽️ 15/16 ⚽️ 16/17 ⚽️ 17/18 ⚽️ 18/19 ⚽️ 19/20 ⚽️ 20/21 G.O.A.T. pic.twitter.com/WVUAqPUSjQ

Хороший дебют Кумана!

Дебют Кумана однозначно удался, но делать какие-то далеко идущие выводы, опираясь на огромные цифры в статистике, пока не стоит. Это всего лишь первый матч, в котором соперник откровенно развалился после второго забитого мяча, а второй тайм оказался слишком ровным и экспериментальным. Впрочем, некоторые особенности новой "Барселоны" уже выкристаллизовались. Куман прогнозируемо начал по схеме 4–2–3–1 с высокими позициями фулбэков, де Йонгом и Бускетсом в центре, Фати и Гризманном в качестве левого/правого вингера и Коутиньо в роли "десятки". Месси получил свободную позицию на острие атаки – в основном Лионель смещался вправо. В общем, система выглядела рационально, но не имела какого–то революционного значения. Рональд просто переставил футболистов с учетом их опыта и склонностей.

Первой явной особенностью новой "Барсы" стала сбалансированность. При Вальверде и Сетьене часто можно было увидеть фантастические цифры в одном аспекте и полный провал в другом – в первом матче Кумана все иначе. Ну, почти все – в поединке с "Вильярреалом" до 47% атак прошли левым флангом, где действовала более агрессивная пара Альба–Фати (она станет лучшей в матче). В центре и справа было по 26%. Все игроки "Барселоны" в чем-то превосходили своих партнеров, но по большинству статистических показателей шли на одном уровне. Особенно это заметно по единоборствам: раньше Месси по их количеству имел стабильный отрыв в 15–20 эпизодов, а теперь их стало всего восемь – как у Фати и Коутиньо, с небольшим отрывом от других футболистов "блаугранас". Правда, единоборств в принципе было мало (43:38), но и по количеству обыгрышей, передач под удар, отборов или подборов вся команда держалась определенного общего уровня. Учитывая желание Кумана придать "Барсе" большую организованность, можно занести эту особенность в "плюс". Впрочем, "Барселона" точно не играла скучно – особенно в первом тайме. Каталонцы старались как можно быстрее продвигать мяч вперед, часто используя вертикальные передачи между линиями. Одну из лучших и самых показательных выдал Бускетс уже на старте встречи.

"Барселона" раз за разом прошивала линии такими передачами. Проникающих пасов в штрафной было аж 17 (высокий показатель), но и старый добрый дриблинг каталонцы не оставляли – у Фати и Коутиньо по три успешных обыгрыша (с трех попыток), у Месси и Альбы по два. "Барселона" играла ярко и агрессивно. Возможно, даже слишком агрессивно для "Вильярреала", который оказался просто не готов. Героем матча, конечно же, стал Фати, но разгрома не случилось бы без активности Альбы. Со своего левого фланга Жорди отдал три передачи под удар, сам однажды пробил в створ, а по показателям участия в атаках фулбек вообще стал лучшим – при его помощи каталонцы наиграли на более чем два ожидаемых гола. В общем, футбол Кумана оказался не таким уж и строгим, как он сам об этом рассказывал. Да, у каталонцев уменьшилось количество отдельных феерий – теперь команда более сбалансированная, однако ставка на использование индивидуального класса исполнителей остается. В известной степени они свободны в своем творчестве, а от команды требуется только заполнить зоны и прорывать линии. Большое количество разрезных передач и высокий темп – пока главные "изюминки" Кумана в "Барселоне". И эти "изюминки" нравятся! Посмотрим, что получится из этого дальше.

Ansu Fati's game by numbers vs. Villarreal:



83% pass accuracy

63 touches

10 touches in the opp. box

3 take-ons completed

2 chances created

2 fouls won

2 shots

2 goals

1 penalty won



17 years old. Unreal. pic.twitter.com/jyTlm0ySOc