Балашов: "Пригласить Тошича в тульский "Арсенал" не совсем реально"



Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что клуб не сумел договориться о переходе сербского полузащитника Зорана Тошича.

"Мы пробовали пригласить Зорана в Тулу, но с нашей материально- технической базой это не совсем реально. Сейчас многие футболисты, которые поиграли в сильных российских командах или за рубежом, при подписании контракта смотрят не только на сумму в зарплатной ведомости, но и на условия, в которых предстоит готовиться и восстанавливаться. Нам пока тяжело заманить игроков хорошими условиями, но мы ведем обширную работу в этом направлении", - приводит слова Балашова официальный сайт клуба.

Напомним, что 30-летний Тошич несколько недель назад покинул ЦСКА и теперь является свободным агентом. Интерес к хавбеку проявляет "Галатасарай".

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