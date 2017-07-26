Балашов: "Пригласить Тошича в тульский "Арсенал" не совсем реально"

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Балашов: "Пригласить Тошича в тульский "Арсенал" не совсем реально"
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что клуб не сумел договориться о переходе сербского полузащитника Зорана Тошича.

"Мы пробовали пригласить Зорана в Тулу, но с нашей материально- технической базой это не совсем реально. Сейчас многие футболисты, которые поиграли в сильных российских командах или за рубежом, при подписании контракта смотрят не только на сумму в зарплатной ведомости, но и на условия, в которых предстоит готовиться и восстанавливаться. Нам пока тяжело заманить игроков хорошими условиями, но мы ведем обширную работу в этом направлении", - приводит слова Балашова официальный сайт клуба.

Напомним, что 30-летний Тошич несколько недель назад покинул ЦСКА и теперь является свободным агентом. Интерес к хавбеку проявляет "Галатасарай".

Не пропустите: Балашов: "Задача тульского "Арсенала" - место в середине таблицы". | http://soccernews.ru

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