Балашов: "Задача тульского "Арсенала" - место в середине таблицы"

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Балашов: "Задача тульского "Арсенала" - место в середине таблицы"
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов рассказал о целях команды в этом сезоне.

"Хочется показывать хороший футбол и привлекать на трибуны как можно больше зрителей. Принесет ли это результат? Я реалист и слишком давно работаю в футболе, чтобы витать в облаках. Если "Арсенал" закрепится в середине турнирной таблицы и будет радовать болельщиков качественной игрой, в таком случае задачу можно будет считать выполненной", – приводит слова Балашова официальный сайт клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне "Арсенал" сумел сохранить место в Премьер-лиге только в переходных матчах.

В данный момент "канониры" с тремя очками занимают восьмое место.

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