Бальбуэна объяснил, почему выбрал "Динамо"
Фото сайт "Динамо"
Новичок московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна рассказал, что убедило его сделать выбор в пользу "бело-голубых".
"Я более чем счастлив подписать контракт с "Динамо" и с нетерпением жду начала работы со своими новыми партнёрами по команде и тренерским штабом. Я выбрал "Динамо", потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать 100-летие - здорово быть причастным к такой истории.
В "Динамо" создают конкурентоспособную команду, нацеленную на решение самых серьёзных задач. Я знаю, что это большой и важный клуб в истории российского футбола. Плюс прекрасный стадион, который мне очень понравился", - сказал 29-летний парагваец.
Стороны заключили контракт до июня 2025 года. Бальбуэна перешёл в "Динамо" на правах свободного агента.
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