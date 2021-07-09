Бальбуэна объяснил, почему выбрал "Динамо"

Фото сайт "Динамо"

Новичок московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна рассказал, что убедило его сделать выбор в пользу "бело-голубых".

"Я более чем счастлив подписать контракт с "Динамо" и с нетерпением жду начала работы со своими новыми партнёрами по команде и тренерским штабом. Я выбрал "Динамо", потому что мне очень понравился представленный проект развития клуба. К тому же вскоре здесь будут праздновать 100-летие - здорово быть причастным к такой истории.

В "Динамо" создают конкурентоспособную команду, нацеленную на решение самых серьёзных задач. Я знаю, что это большой и важный клуб в истории российского футбола. Плюс прекрасный стадион, который мне очень понравился", - сказал 29-летний парагваец.

Стороны заключили контракт до июня 2025 года. Бальбуэна перешёл в "Динамо" на правах свободного агента.

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